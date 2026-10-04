В Ираке задержали подозреваемых в осквернении флагов США в Багдаде

Задержаны подозреваемые в осквернении флагов США в Ираке В Ираке задержали подозреваемых в осквернении флагов США в Багдаде

Москва4 окт Вести.Иракские силовики задержали в воскресенье, 4 октября, подозреваемых в осквернении флагов Соединенных Штатов Америки в ходе парада в Багдаде. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Ирака.

3 октября в Багдаде состоялся парад в честь впервые отмечаемого Дня суверенитета Ирака. Некоторые участники парада на автомобилях проехались по американским флагам. На следующий день премьер-министр и главнокомандующий ВС Ирака Али аз-Зейди распорядился расследовать этот инцидент.

В соответствии с указаниями главнокомандующего компетентные органы задержали нескольких причастных к осквернению флагов США в Багдаде в ходе парада в День суверенитета приводит РИА Новости цитату из пресс-релиза канцелярии премьера

Аз-Зейди пообещал, что тех, чья вина будет доказана, привлекут к ответственности в соответствии с законами страны и ее дипломатическими традициями.

Канцелярия подчеркнула, что уважение к символам дружественных стран и их дипломатических миссий является обязательным в соответствии с конституцией Ирака, а нарушения будут поводом для привлечения к ответственности.

Ранее Соединенные Штаты и их партнеры по коалиции объявили об официальном завершении операции "Непоколебимая решимость" в Ираке. В Пентагоне отметили, что организованный вывод сил и техники коалиции с авиабазы Эрбиль ознаменовал успешное завершение миссии, разгромившей группировку "Исламское государство".

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что войска США завершили "экскурсию в ад". По словам главы Белого дома, Вашингтон был вовлечен в конфликт в Ираке из-за "крайне ошибочных решений", однако добавил, что скоро это станет "частью истории".