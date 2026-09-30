Трамп объявил о выводе последних войск США из Ирака после 23 лет присутствия

Трамп: американские войска покидают Ирак спустя 23 года Трамп объявил о выводе последних войск США из Ирака после 23 лет присутствия

Москва30 сен Вести.Американские войска спустя 23 года военного присутствия покидают Ирак, завершая тем самым "экскурсию в ад". Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, Вашингтон был вовлечен в конфликт в Ираке из-за "крайне ошибочных решений", однако скоро это станет "частью истории".

Сегодня я рад объявить, что последние американские войска покидают Ирак написал Трамп в соцсети Truth Social

Американский лидер подчеркнул, что вывод американских войск ознаменует собой победу США, Ирака и поражения ИГ (террористической организации "Исламское государство", запрещенная в России). Глава Белого дома также назвал премьер-министра Ирака Али аз-Заиди выдающимся человеком и выразил надежду, что он "отлично справится со своими делами".

29 сентября министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что страна завершила вывод войск из Ирака спустя 12 лет военного присутствия в стране.