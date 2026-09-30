Москва30 сен Вести.США и их партнеры по коалиции официально завершили операцию "Непоколебимая решимость" в Ираке. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Пентагона.

Как отметили в военном министерстве, организованный вывод сил и техники коалиции с авиабазы Эрбиль ознаменовал успешное завершение миссии, разгромившей группировку "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация).

В ведомстве назвали это результатом 12-летней кампании, которая лишила группировку статуса организованной военной силы в стране и во всем регионе, и обозначили переход от коалиции военного времени к усилиям по безопасности под руководством властей Ирака в рамках более обычных двусторонних отношений.

Пентагон рассчитывает, что дальнейшую работу по обеспечению безопасности Ирака и подавлению остатков ИГИЛ возьмут на себя иракские силовые структуры, включая вооруженные силы автономного Курдистана и другие формирования в регионе. При этом США продолжат оказывать иракским партнерам целевую поддержку в подготовке кадров и разведке.

Вместе с этим министерство возложило дальнейшую ответственность за оставшиеся проблемы в сфере безопасности Ирака, в том числе за остатки ИГИЛ и связанные с Ираном вооруженные формирования, на иракское правительство.

Соединенные Штаты поддерживают суверенный Ирак, способный защищать границы и население и служащий основой для более глубокого торгового, дипломатического и военного сотрудничества между двумя странами, добавили в Пентагоне.

27 сентября международная коалиция во главе с США закончила передачу всех военных баз вооруженным силам Ирака.

После этого агентство Reuters опубликовало материал, в котором утверждается, что США, покидая Ирак спустя более чем 20 лет после вторжения, позволяют Тегерану и проиранским формированиям усилить свое влияние в регионе.