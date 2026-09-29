Италия завершила вывод войск из Ирака Минобороны Италии: страна завершила вывод солдат из Ирака

Москва29 сен Вести.Италия завершила вывод военнослужащих из Ирака, завершив 12-летнее присутствие войск в стране. Об этом заявил итальянский министр обороны Гуидо Крозетто.

Уточняется, что солдаты занимались вывозом и перемещением материально-технических средств.

С возвращением последних военнослужащих … сегодня завершается присутствие наших вооруженных сил в Ираке приводятся слова Крозетто на сайте МО Италии

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что на протяжении 12 лет военнослужащие боролись с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), обеспечивали безопасность Ирака и готовили иракские вооруженные силы.

Несмотря на решение ведомства, Италия не прекратит отношения с Ираком. По словам Крозетто, сотрудничество будет продолжено в других формах, включая подготовку, обмен опытом и развитие возможностей иракских вооруженных сил.