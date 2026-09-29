Reuters: США, выводя свои войска из Ирака, позволяют Ирану усилить свое влияние Reuters: войска США покидают Ирак спустя 20 лет, принося новую выгоду Ирану

Москва29 сен Вести.Военные США должны покинуть свои базы в Ираке, где они оставались более двух десятилетий, к среде, 30 сентября, пишет агентство Reuters. Это, как следует из материала, дает Ирану и его союзникам возможность нарастить влияние в стране.

По данным агентства, решение о выводе военнослужащих стороны согласовали еще в 2024 году при президенте США Джо Байдене. Исполняет его уже администрация действующего главы Белого дома Дональда Трампа, даже в условиях войны с Ираном, отмечает агентство.

Иракский эксперт по проиранским шиитским группировкам Джасим аль-Бахадли считает, что уход международной коалиции во главе с США устраняет военное присутствие, которое "годами служило противовесом влиянию Тегерана в Ираке", и приносит Исламской Республике "стратегическую выгоду".

По его прогнозу, проиранские вооруженные формирования не только "представят вывод войск как свою победу", но и попытаются использовать этот момент для "усиление своего влияния на политические и силовые решения в стране".

В свою очередь, командующий коалицией проиранских формирований Абу Моджтаба аль-Ясари назвал вывод американских войск "исторической победой" иракских группировок сопротивления и "сокрушительным поражением американского проекта", пообещав отметить 30 сентября как день провала оккупации.

В публикации говорится, что некоторые иракские силовики, как в федеральном правительстве, так и в курдском регионе, опасаются, что уход американцев даст новый импульс боевикам ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), которые сохраняют "сеть спящих ячеек".

Ранее международная коалиция во главе с США передала вооруженным силам Ирака все военные базы и штабы. Как заявил глава пресс-службы органов безопасности Ирака Саад Маан, после 30 сентября боевых и учебных сил коалиции в стране не останется.

США вторглись в Ирак 20 марта 2003 года под предлогом наличия у режима Саддама Хусейна оружия массового поражения и его связей с террористическими организациями (эти обвинения впоследствии не подтвердились). Операция завершилась свержением Хусейна и взятием под контроль страны силами международной коалиции во главе с Вашингтоном.