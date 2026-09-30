Трамп: военные США могут вернуться в Ирак в случае необходимости Трамп допустил возможность возвращения военных США в Ирак

Москва30 сен Вести.Американские военные могут вернуться в Ирак и оказать помощь властям страны в случае необходимости, заявил президент США Дональд Трамп представителям СМИ.

Мы готовы помочь, если это потребуется отметил Трамп

Пентагон заявил 30 сентября о завершении вывода американских подразделений из Ирака и завершении международной операции "Непоколебимая решимость".

Трамп назвал 12-летнюю военную кампанию США в Ираке окончанием "дорогостоящей экскурсии в ад".

Обеспечением безопасности в регионе теперь займутся вооруженные силы Ирака.

При этом США продолжат оказывать Багдаду ограниченную помощь в подготовке военных и передаче разведанных.