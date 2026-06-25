Fox News: Белый дом попросил $672 млн для контроля над ядерной программой Ирана

США запросили $672 млн на меры против ядерной программы Ирана Fox News: Белый дом попросил $672 млн для контроля над ядерной программой Ирана

Москва25 июн Вести.Администрация президента США Дональда Трампа запросила 672 миллиона долларов на финансирование мероприятий, связанных с контролем над ядерной программой Ирана. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник в Белом доме.

Средства предполагается направить на вывоз иранских ядерных материалов, проведение инспекций и верификационных мероприятий, а также на другие меры по противодействию распространению ядерного оружия.

Администрация Трампа запрашивает 672 миллиона долларов на вывоз иранских ядерных материалов, инспекции и меры верификации, а также другие мероприятия по противодействию распространению ядерного оружия говорится в сообщении телеканала

По данным Fox News, финансирование включено в более широкий запрос администрации США о выделении дополнительных 80 миллиардов долларов, связанных с военной операцией против Ирана и другими расходами.

Как уточняет телеканал, запрос предусматривает поддержку инспекций МАГАТЭ, проведение американских проверок на территории Ирана, усиление мер по пресечению контрабанды ядерных материалов, а также расширение деятельности Группы аварийного ядерного реагирования США на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Иран и США подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Документ предусматривает восстановление судоходства в Ормузском проливе и снятие морской блокады.

Кроме того, Тегеран обязался не добиваться получения ядерного оружия. Вопрос урегулирования иранской ядерной программы стороны намерены обсудить в рамках отдельного соглашения в течение 60 дней. Одним из ключевых условий Ирана остается снятие международных санкций.