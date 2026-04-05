На Соловках подвели итоги архитектурного конкурса на дизайн торговой площади

Стал известен победитель архитектурного конкурса на торговую площадь в Соловках

Москва5 апр Вести.Стало известно, кто победил в архитектурном конкурсе на дизайн торговой площади в Соловках. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Архангельской области.

Из присланных 49 работ выиграл проект "Торговая площадь Соловки" от команды Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, в которую вошли Ульяна Моторина и Алина Леонти.

Мы увидели интересные решения для функционального зонирования, использования природных материалов, интеграции в ландшафт цитирует министра строительства и архитектуры региона Владимира Полежаева агентство

Победители отправятся в двухдневную поездку на Соловецкий архипелаг, а те, кто занял второе и третье места, получат памятные подарки с символикой архипелага.

Конкурс на дизайн торговой площади проводился в преддверии 600-летия основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге. Юбилейная дата будет отмечаться в 2029 году.