Стал известен владелец необычного дома со сфинксом в Подмосковье Владельцем дома со сфинксом в Мытищах оказался миллиардер Романов

Москва2 июн Вести.Дом со сфинксом, ставший местной достопримечательностью в подмосковных Мытищах, принадлежит 78-летнему миллиардеру Владимиру Романову, сообщает Telegram-канал Mash.

Мемный дом со сфинксом из Подмосковья оказался недвижимостью миллиардера, который баллотировался в президенты Литвы говорится в сообщении

После того как главой прибалтийской страны стать не удалось, Романов переехал в Подмосковье, где и построил частный дом, на котором недавно появилась скульптура сфинкса с женской грудью. Жители Мытищ активно обсуждали необычную постройку, которая уже стала местной достопримечательностью.