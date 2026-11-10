Стала известна причина гибели россиянки в Сербии RINA: причиной гибели россиянки в Сербии стало падение с высоты

Москва10 ноя Вести.Смерть 21-летней гражданки России на курорте Златибор в Сербии наступила в результате падения с высоты, сообщает локальное агентство RINA со ссылкой на данные прокуратуры города Ужице.

В публикации отмечается, что тело погибшей девушки с инициалами А. З. было обнаружено на тротуаре у здания апартаментов. Как показала судебно-медицинская экспертиза, причиной трагедии стали травмы, полученные при падении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, в частности то, как именно девушка оказалась за пределами балкона.

В рамках расследования сотрудники полиции допросили гражданина России, арендовавшего апартаменты вместе с погибшей.

По словам мужчины, в момент инцидента он находился в ванной комнате, а девушка совершила прыжок самостоятельно. После допроса его отпустили, временно изъяв заграничный паспорт на период следственных мероприятий.

Накануне сообщалось, что в Сербии на горном курорте Златибор обнаружили тело россиянки.