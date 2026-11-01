СМИ: пропавшая на Кипре россиянка найдена мертвой в колодце Baza: пропавшая на Кипре россиянка найдена мертвой в колодце

Москва1 ноя Вести.Пропавшая на Кипре 61-летняя россиянка обнаружена мертвой в колодце, в убийстве признался ее 43-летний возлюбленный. Об этом сообщает Baza в своем канале на платформе МАХ.

В материале сказано, что Ольга В. пропала 23 октября в Лимасоле. В итоге ее тело нашли в колодце в горной деревне Ситтас. По предварительной информации, у погибшей замечена травма головы.

Ее 43-летнего партнера задержали 30 октября в аэропорту Ларнаки, когда он пытался покинуть Кипр. Мужчина признался в убийстве говорится в публикации

По данным Baza, предварительно, Ольга могла быть убита из-за денег. Авторы материала пишут, что мужчина просил у нее 60-70 тысяч евро (около 5-6 млн рублей), заявив, что якобы попал в аварию и должен денег другому водителю. Кроме того, по информации журналистов, мужчина подделал сертификат подлинности на подаренное Ольге колье стоимостью около 10 тысяч евро (почти 900 тысяч рублей).

Также Baza пишет, что перед своим исчезновением Ольга снимала крупные суммы со счетов.

Теперь банковские операции россиянки проверяются, ее точная причина смерти устанавливается.

В конце лета СМИ передавали, что дипломаты проверяют информацию о пропаже еще одной россиянки на Кипре.