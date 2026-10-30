В Турции нашли тело пропавшей на Ликийской тропе немецкой туристки

Спасатели обнаружили тело пропавшей на Ликийской тропе в Турции туристки В Турции нашли тело пропавшей на Ликийской тропе немецкой туристки

Москва30 окт Вести.Турецкие спасатели обнаружили тело 33-летней гражданки ФРГ Фридерике Неврзеллы, которая пропала более двух недель назад во время похода по Ликийской тропе. Об этом сообщает агентство DHA.

Поисковые мероприятия завершились неподалеку от курортного города Каш. Префект города Демре Эмин Баглы сообщил, что погибшую нашли на скалистой местности за пределами официальной трассы, на расстоянии порядка 700–800 метров от моря.

Глава городской администрации уточнил, что о произошедшем проинформировали семью туристки, итоговую идентификацию личности проведут эксперты по результатам судебно-медицинской экспертизы.

По предварительным версиям следствия, путешественница могла потерять ориентацию из-за изобилия информационных указателей или сорваться со скользких скал во время проливного дождя.

По факту трагедии проводится проверка.

Ранее сообщалось, что группа из девяти российских туристов оказалась отрезанной от внешнего мира из-за наводнения в Непале.