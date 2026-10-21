Москва21 октВести.Прожиточный минимум пенсионеров в России в 2027 году может увеличиться до 17 395 рублей, сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По его словам, в текущем году эта величина увеличилась на 6,8% до 16 288 рублей.
На следующий год ожидается увеличение на 6,8%, до 17 395 рублейсказал эксперт
По закону неработающим пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума вводится доплата до этой величины.
Ранее сообщалось, что в 2027 году средняя страховая пенсия по старости для неработающих граждан РФ увеличится почти до 30 тысяч рублей.