В ОП объяснили, как повышение прожиточного минимума повлияет на соцвыплаты В ОП рассказали, какие соцвыплаты вырастут вслед за прожиточным минимумом

Москва16 ноя Вести.Повышение прожиточного минимума в 2027 году приведет к увеличению ряда социальных выплат: пособий для малоимущих, единого пособия на детей, а также ежемесячных выплат из маткапитала и социальной доплаты к пенсии по старости. Об этом сообщил ТАСС зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Согласно законопроекту о федеральном бюджете, прожиточный минимум вырастет на 6,8%, до 20 227 рублей на человека. Для трудоспособных граждан показатель составит 22 047 рублей, для пенсионеров — 17 395 рублей, а для детей — 19 620 рублей.

Вслед за этим вырастут социальные пособия малоимущим, единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, ежемесячные выплаты из маткапитала, социальная доплата к пенсии по старости отметил Машаров

Он пояснил, что прожиточный минимум - это минимальная сумма, которая необходима человеку для жизни. В эту сумму входит набор товаров и услуг, включая питание, одежду, коммунальные расходы и затраты на транспорт.

Ранее сообщалось, что с февраля 2027 года материнский капитал превысит 1 млн рублей. Средства на исполнение всех социальных обязательств заложены в проектах бюджета РФ и бюджета Соцфонда на 2027 год и плановый период.