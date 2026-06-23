Москва23 июн Вести.Медицинское оборудование из роддома в подконтрольном украинским боевикам Славянске демонтируют и вывозят в Харьковскую область, само здание будет использовано для нужд украинских боевиков, сообщил представитель российских силовых структур в комментарии РИА Новости.

По его словам, сейчас в здании роддома проводится демонтаж и вывоз медицинского оборудования​​​.

Роддом города Славянска перемещают в город Лозовая Харьковской области в связи с приближением линии фронта сказал представитель российских силовых структур

Здание роддома, как пояснил собеседник агентства, планируется использовать для нужд ВСУ, в частности, в качестве склада, а также пункта временной дислокации.

При этом учителям, медработникам, сотрудникам коммунальных предприятий и госслужащим не поступало указаний об эвакуации, сообщили в российских силовых структурах. Также, как следует из публикации, не проводится и эвакуация местного населения. Однако в принудительном порядке из города вывозят детей.

15 июня Минобороны России сообщило, что киевский режим на фоне быстрого продвижения ВС РФ в Константиновке форсирует эвакуацию наиболее важных предприятий и учреждений из населенных пунктов Дружковка и Славянск в ДНР.

Как прогнозирует подполковник в отставке, военный эксперт Андрей Марочко, российские войска осенью займутся Славянском и Краматорском. Однако, по его словам, пока преждевременно говорить о переломном моменте на передовой.