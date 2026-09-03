Содержание кроссовера Volga K50 обойдется в 3,3 млн рублей за пять лет

Стало известно, во сколько обойдется содержание кроссовера Volga K50 Содержание кроссовера Volga K50 обойдется в 3,3 млн рублей за пять лет

Москва3 сен Вести.Агентство НАПИ провело анализ расходов на владение кроссовером Volga K50 в комплектации "Комфорт", который ранее протестировал президент РФ Владимир Путин.

Расчеты показали, что содержание кроссовера Volga K50 обойдется в 654 тысячи рублей в год. За пять лет стоимость владения составит 3,3 миллиона рублей.

По оценке экспертов, исходя из приведенных расчетов, каждый километр пробега будет стоить 43,6 рубля.

Расходы за 5 лет: транспортный налог – 89,3 тыс. рублей; госпошлина – 4,2 тыс. рублей; техническое обслуживание – 170,1 тыс. рублей; технический ремонт – 30,2 тыс. рублей; топливо – 520,8 тыс. рублей; шины (зимние Hankook) – 105,5 тыс. рублей; ОСАГО – 121,0 тыс. рублей; КАСКО – 638,4 тыс. рублей отмечает агентство

Специалисты полагают, что за пять лет владения стоимость кроссовера Volga K50 снеизитсяна 1,6 миллиона рублей.

Volga K50 — это флагманский кроссовер возрожденного российского бренда Volga, производство которого налажено в Нижнем Новгороде.