Стас Пьеха рассказал о доходе в 10% в период первого контракта с Дробышем

Стас Пьеха рассказал, сколько получал во время первого контракта с Дробышем Стас Пьеха рассказал о доходе в 10% в период первого контракта с Дробышем

Москва18 окт Вести.Российский певец Стас Пьеха рассказал, сколько зарабатывал во время первого контракта с продюсером Виктором Дробышем: по его словам, работая 25 дней в месяц, он получал только 10%. Об этом пишет РИА Новости.

Семь лет я вообще копейки получал. Сначала я получал 10 процентов, потом – 15 процентов. Надо сказать, что я работал по 25 дней в месяц цитирует артиста агентство

Сейчас, по словам Пьехи, он работает с Дробышем без контракта. Такой формат сотрудничества сложился у них с 2011 года.