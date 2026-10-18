Москва18 октВести.Российский певец Стас Пьеха рассказал, сколько зарабатывал во время первого контракта с продюсером Виктором Дробышем: по его словам, работая 25 дней в месяц, он получал только 10%. Об этом пишет РИА Новости.
Семь лет я вообще копейки получал. Сначала я получал 10 процентов, потом – 15 процентов. Надо сказать, что я работал по 25 дней в месяццитирует артиста агентство
Сейчас, по словам Пьехи, он работает с Дробышем без контракта. Такой формат сотрудничества сложился у них с 2011 года.