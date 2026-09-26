Москва26 сен Вести.Заслуженного артиста России Виктора Дробыша в юности побили в Великом Новгороде. Об этом он рассказал в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Я русский язык завалил, меня в Римского-Корсакова (прим.ред. музыкальное училище) не взяли и сказали: "Поживи годик в Новгороде". Отец берет меня на Жигулях, привозит в Новгород, в пустое общежитие, и дают мне матрас, мне 15 лет. Никого нет. Я говорю: "А где все?" … Говорят: "На картошке, в колхоз надо ехать" … В этот же день отец отвозит меня куда-то в Новгородскую область, Волхов, река, помню. И уезжает … Приезжают все с картошкой, я знакомлюсь, мне дают бидоны и говорят: "Иди через деревню принеси молока". Уже темнело. Короче, меня била минут 15 вся деревня, человек 20. Я получил таких тумаков, которых не получал никогда. У меня тут кровь, тут все, и я думаю: "Господи, куда я попал" … Я люблю этот город до сих пор очень сильно. И этот год мне дал очень много в плане самостоятельности и я очень благодарен этому городу рассказал он

Ранее Виктор Дробыш заявил, что оценка популярности песни и композитора – это не звания и награды, а когда народ исполняет композицию на свадьбах.