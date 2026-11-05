Москва5 ноя Вести.В России растет спрос на страхование квартир и частных домов от рисков, связанных с атаками беспилотников. Об этом NEWS.ru рассказала заместитель генерального директора, руководитель блока управления убытками Страхового Дома ВСК Надежда Абрамова.

Такие полисы предусматривают компенсацию не только за поврежденные окна и рамы, но и за более серьезный ущерб, вплоть до полной страховой суммы при разрушении конструктивных элементов, отметила она.

Россияне все внимательнее относятся к защите частных домов и квартир от рисков, связанных с беспилотниками... Одним из регионов, где такой подход к страхованию наиболее востребован, стал Краснодарский край: здесь зафиксировано 42% обращений. При этом 27% пришлось на Новороссийск, 15% – на другие города края сказала Абрамова

С начала года больше всего страховых случаев по риску повреждений от БПЛА зафиксировали в мае (31%), марте (22%), апреле (15%) и сентябре (9%). Чаще всего клиенты обращаются из-за повреждений стекол, оконных и балконных рам, отметила эксперт. По ее словам, средний размер выплат по таким инцидентам составляет 80-130 тыс. рублей.