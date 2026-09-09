Владельцам складов отказывают в страховании от атак БПЛА Страховщики все чаще отказываются страховать риски атак БПЛА

Москва9 сен Вести.Страховые компании стали все чаще отказывать владельцам и девелоперам логистических комплексов в страховании рисков терроризма, диверсии и атак БПЛА, сообщает РБК со ссылкой на источники. Такая ситуация фиксируется с середины июля-начала августа на фоне возросшего интереса к подобным услугам.

По результатам тендеров последних двух месяцев стало действительно заметно, что ряд страховщиков отказывают в страховании складских рисков. Речь идет о рисках терроризма, диверсии и воздействия БПЛА. Некоторые игроки решили взять паузу и перестали предлагать такое покрытие, а другие начали формировать заградительные тарифы со ставками до 60% говорит Александр Ефимов начальник отдела страхования коммерческой недвижимости страхового брокера

Другой источник РБК также указывает, что практически полностью остановился и процесс расширения действующих страховых покрытий на связанные с атаками БПЛА и диверсиями риски. Максимум, на который сейчас можно рассчитывать, — это сохранение текущих условий, подчеркивает он.

Страховщики снизили объем предоставляемых услуг из-за возросшего спроса со стороны собственников и девелоперов складских объектов. Всплеск интереса к страховкам произошел на фоне атак БПЛА на логистические объекты, участившихся в последние месяцы. Соответственно, часть заявок рынок не может удовлетворить в том объеме, в каком просит клиент.