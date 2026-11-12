Водитель, въехавший на авто в отель "Москва-Сити", арестован на 2 месяца

Суд арестовал мужчину, протаранившего двери отеля в "Москва-Сити" на 2 месяца Водитель, въехавший на авто в отель "Москва-Сити", арестован на 2 месяца

Москва12 ноя Вести.Московский суд арестовал водителя "Лада-Веста", который 9 ноября въехал на автомобиле в двери отеля в "Москва-Сити", а потом станцевал лезгинку.

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, Алиев Магомед Абдуллагунович заключен под стражу до 9 января 2027 года по обвинению в хулиганстве.

Алиев М.А. … с целью вызвать общественный резонанс и противопоставить себя обществу, продемонстрировать ему свое превосходство и безразличие к принятым нормам поведения и морали, осуществил неоднократные наезды автомобилем на входные двери гостиницы сказано в сообщении

Тем самым мужчина создал угрозу жизни и здоровью граждан, подчеркивается в материале.

Предварительной причиной инцидента в "Москва-Сити" стал конфликт с охранником отеля.

После наезда 30-летний мужчина скрылся с места инцидента, повредив шлагбаум.