Москва12 нояВести.Московский суд арестовал водителя "Лада-Веста", который 9 ноября въехал на автомобиле в двери отеля в "Москва-Сити", а потом станцевал лезгинку.
Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, Алиев Магомед Абдуллагунович заключен под стражу до 9 января 2027 года по обвинению в хулиганстве.
Алиев М.А. … с целью вызвать общественный резонанс и противопоставить себя обществу, продемонстрировать ему свое превосходство и безразличие к принятым нормам поведения и морали, осуществил неоднократные наезды автомобилем на входные двери гостиницысказано в сообщении
Тем самым мужчина создал угрозу жизни и здоровью граждан, подчеркивается в материале.
Предварительной причиной инцидента в "Москва-Сити" стал конфликт с охранником отеля.
После наезда 30-летний мужчина скрылся с места инцидента, повредив шлагбаум.