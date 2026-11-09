Москва9 ноя Вести.Арест Сергея Корнилова, устроившего ДТП на кабриолете в Нижнем Новгороде, продлен на три месяца. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Нижегородского районного суда.

Как уточнила собеседница агентства, 9 ноября мировой судья оставил Корнилова под стражей до 16 февраля 2027 года. В тот же день суд приступил к рассмотрению его уголовного дела об агрессивном вождении (статья 267.1 УК РФ).

Девятого ноября мировым судьей продлена мера пресечения в виде заключения под стражей в отношении Сергея Корнилова на срок до 16 февраля 2027 года цитирует слова источника РИА Новости

По данным следствия, 20 мая нетрезвый водитель Mercedes-Benz AMG гнал на большой скорости по встречным полосам на Нижегородской набережной и Похвалинском съезде, а потом врезался в две машины на Благовещенской площади. Ущерб оценили более чем в 2 миллиона рублей. 26 мая суд назначил Корнилову запрет определенных действий, но тот его нарушил – и молодого человека отправили под стражу.

Местные СМИ пишут, что Корнилов – сын покойного нижегородского миллиардера. В социальных сетях он выложил видеообращение, где заявил, что "похудел миллионов на 5, но ничего еще купим", и, нецензурно выражаясь, посоветовал "нищете" не обижаться на то, что она "не может себе позволить такую машину".