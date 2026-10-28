Суд в Москве оставил в силе лишение прав за передачу машины нетрезвому водителю Суд признал законным решение отобрать права за передачу машины пьяному в Москве

Москва28 окт Вести.Бутырский районный суд столицы признал законным решение о лишении водительских прав Сергея Саливанова, который передал управление своим автомобилем Kia Sorento знакомой в состоянии алкогольного опьянения. Об этом свидетельствуют материалы дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Инцидент произошел в районе Бибирево: Саливанов и его знакомая заехали в магазин, где встретили друзей и распили спиртное. После этого компания села в машину, однако вскоре их остановила семейная пара, заявившая, что автомобиль поцарапал их машину при парковке.

Прибывшие сотрудники ГИБДД установили, что знакомая Саливанова находилась в нетрезвом состоянии — концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 0,842 мг/л. Мировой судья лишил Саливанова прав на 1 год и 7 месяцев, сославшись на пункт 2.7 ПДД, запрещающий передавать управление лицам в состоянии опьянения.

Собственник машины оспорил решение, заявив, что сам не управлял автомобилем в тот момент. Однако апелляционная инстанция оставила наказание в силе, признав его законным.