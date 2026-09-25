В Новосибирске освободили виновника ДТП, в котором погибло шесть человек Виновника смертельного ДТП в Новосибирске отпустили из СИЗО

Москва25 сен Вести.В Новосибирске районный суд отпустил под подписку о невыезде предпринимателя Александра Штайду, которого судят за смертельное ДТП с шестью погибшими. Об этом сообщает NGS.ru.

Авария произошла 19 декабря 2025 года: на Советском шоссе, "Мерседес Гелендваген" столкнулся с автомобилем "Тойота Ипсум".

В ДТП погибло шесть человек - 35-летний водитель, женщины 64, 41 и 39 лет, а также двое детей.

Следствие длилось несколько месяцев — 21 апреля 2026 года в Новосибирском районном суде состоялось первое слушание. На нем зачитали обвинительное заключение и заявленные сторонами ходатайства. Жертвами по делу признаны трое родственников погибших в ДТП. Их представитель Дамир Гумеров выступил с заявлением, попросив направить материалы дела обратно прокурору. Он указал на ошибки следствия — в частности, правоохранители не выяснили, находился ли Александр Штайда в состоянии опьянения в момент аварии.