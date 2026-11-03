Москва3 нояВести.Сын нижегородского миллиардера Сергей Корнилов предстанет перед судом за пьяное ДТП, которое он устроил на своем желтом кабриолете в мае этого года, ему может грозить до двух лет лишения свободы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Прокуратура города Нижнего Новгорода утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ст. 267.1 УК РФ (совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств)говорится в сообщении
По версии следствия, нетрезвый молодой человек на своем автомобиле Mercedes неоднократно нарушал ПДД, выезжая на полосу встречного движения на высокой скорости на Нижне-Волжской набережной и Похвалинском съезде. В районе остановки транспорта "Благовещенская площадь" он столкнулся с несколькими автомобилями, чем причинил материальный ущерб на сумму более 2 миллионов рублей.
При этом сразу после ДТП молодой человек пренебрегал общепринятыми нормами поведения и демонстрировал явное неуважение к обществу, добавили в надзорном ведомстве.
Отмечается, что обвиняемый вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся.
Уголовное дело направлено мировому судье Нижегородского района Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.
Сергей Корнилов – сын умершего в 2024 году гендиректора группы компаний "Луидор". Молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности.