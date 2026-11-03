Устроивший ДТП сын нижегородского миллиардера пойдет под суд Сын нижегородского миллиардера предстанет перед судом за массовое ДТП

Москва3 ноя Вести.Сын нижегородского миллиардера Сергей Корнилов предстанет перед судом за пьяное ДТП, которое он устроил на своем желтом кабриолете в мае этого года, ему может грозить до двух лет лишения свободы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура города Нижнего Новгорода утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ст. 267.1 УК РФ (совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств) говорится в сообщении

По версии следствия, нетрезвый молодой человек на своем автомобиле Mercedes неоднократно нарушал ПДД, выезжая на полосу встречного движения на высокой скорости на Нижне-Волжской набережной и Похвалинском съезде. В районе остановки транспорта "Благовещенская площадь" он столкнулся с несколькими автомобилями, чем причинил материальный ущерб на сумму более 2 миллионов рублей.

При этом сразу после ДТП молодой человек пренебрегал общепринятыми нормами поведения и демонстрировал явное неуважение к обществу, добавили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что обвиняемый вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело направлено мировому судье Нижегородского района Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.

Сергей Корнилов – сын умершего в 2024 году гендиректора группы компаний "Луидор". Молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности.