Зеленский пообещал провести СНБО по ситуации на дорогах после ДТП в Киеве

Зеленский анонсировал заседание СНБО по ситуации на дорогах после ДТП в Киеве Зеленский пообещал провести СНБО по ситуации на дорогах после ДТП в Киеве

Москва17 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал проведение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на тему ситуации на дорогах. Видеообращение на эту тему он разместил в своем Telegram-канале.

В ближайшее время произойдет СНБО по ситуации, которая, к сожалению, есть на украинских дорогах. Очередной абсолютно неадекватный случай сегодня произошел в столице, когда машина на скорости столкнулась с другой и вылетела на тротуар, за рулем был человек, который уже очень давно должен был потерять, если честно, право быть водителем сообщил Зеленский

В связи с этим он заявил о необходимости усиливать ответственность систематических нарушителей правил дорожного движения.

Речь о ДТП, которое произошло 17 августа. По данным украинских СМИ, криминальный авторитет Кирилл Островский влетел в террасу ресторана в Киеве на автомобиле BMW после столкновения с другой машиной.