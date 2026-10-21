Москва21 окт Вести.Срок содержания под стражей продлили Сергею Корнилову, устроившему в мае этого года ДТП в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Нижегородский районный суд областного центра.

Продлили меру пресечения до 16 ноября 2026 года включительно говорится в сообщении

Сергей Корнилов - сын умершего в 2024 году гендиректора группы компаний "Луидор". Управляя кабриолетом Mercedes-Benz, он устроил ДТП с двумя другими машинами в центре Нижнего Новгорода, на Похвалинском съезде. Обошлось без пострадавших, автомобили получили механические повреждения. До этого Корнилов неоднократно привлекался к административной ответственности.

Ранее суд уже изменял меру пресечения Сергею Корнилову. Вместо запрета определенных действий в июне он был заключен под стражу.