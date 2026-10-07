Суд оставил в СИЗО водителя катера по делу о гибели подростка в Воронеже

В Воронеже водителя катера оставили в СИЗО по делу о гибели подростка Суд оставил в СИЗО водителя катера по делу о гибели подростка в Воронеже

Москва7 окт Вести.Центральный районный суд Воронежа продлил срок содержания под стражей 45-летнему судоводителю Даниилу Мельникову, обвиняемому в гибели подростка в водохранилище. Об этом ГТРК "Воронеж" сообщили в пресс-службе инстанции.

Мужчина будет изолирован от общества до 26 октября говорится в сообщении

Трагедия произошла 2 июля на Воронежском водохранилище. Мельников, управляя катером, наехал на купающегося в воде 11-летнего мальчика. После случившегося Мельников скрылся, а пострадавшего ребенка вытащили на берег отдыхающие. От полученных травм он скончался.

В отношении судоводителя было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.