Воронежцу, переехавшему на катере 11-летнего мальчика, продлили арест до весны Арест водителя катера-убийцы в Воронеже продлили до весны 2027 года

Москва12 ноя Вести.Даниил Мельников, обвиняемый в гибели 11-летнего мальчика на Воронежском водохранилище, останется в СИЗО до весны 2027 года. Такое решение суд принял в четверг, 12 ноября. Об этом сообщил корреспондент ГТРК "Воронеж" из зала заседания.

Водителя катера, который переехал 11-летнего мальчика, оставили в СИЗО. Даниил Мельников будет изолирован от общества до весны 2027 года говорится в публикации

Поддержать Мельникова пришли жена и сын. Конвоиры не позволили женщине подойти к мужу, но перед началом заседания супруги успели поговорить через решетку, а сам он послал ей воздушный поцелуй. Вместо футболки Hermes, в которой его задерживали в июле, сегодня на нем была толстовка с надписью Yacht Club.

Адвокат настаивал на домашнем аресте, уверяя, что подзащитный не будет скрываться от следствия. Однако материалы дела говорят об обратном: после трагедии Мельников уже пытался покинуть регион, а следствие считает, что он хотел замести следы. Меру пресечения оставили без изменений.

Трагедия произошла летом текущего года. Катер Мельникова наехал на мальчика, который купался в водохранилище. Мужчина оставил истекающего кровью ребенка и уехал. Подростка вытащили на берег очевидцы, но спасти его не смогли. Следствие полагает, что Мельников был пьян, управлял водным транспортом без документов и превысил скорость. После произошедшего он снял с катера номера, попытался вывести алкоголь из организма и планировал покинуть Воронежскую область.