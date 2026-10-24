Суд продлил арест сыну доцента МГУ Каменевой по делу о ее убийстве

Суд оставил под стражей сына доцента МГУ Каменевой, обвиняемого в ее убийстве Суд продлил арест сыну доцента МГУ Каменевой по делу о ее убийстве

Москва24 окт Вести.Тверской суд Москвы продлил срок заключения под стражей в отношении 17-летнего сына доцента Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой, обвиняемого в убийстве матери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные инстанции.

Тверской районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей обвиняемого на 2 месяца, а всего до 3 месяцев 29 суток, то есть до 25 декабря 2026 года приводит агентство слова своего собеседника

Анна Каменева – вдова бывшего вице-премьера Дагестана и экс-депутата Госдумы Гаджи Махачева. Ее тело с признаками насильственной смерти нашли 29 августа 2026 года в подмосковной деревне Жуковка.

По версии следствия, к расправе причастен ее сын, он дал признательные показания. Также правоохранители объявили в розыск его 19-летнего друга как соучастника преступления.