Москва13 ноя Вести.Жена водителя катера Даниила Мельникова, который наехал на 11-летнего мальчика в Воронеже, рассказала ИС "Вести" о том, что ее муж очень раскаивается в произошедшем. ЧП на воде, из-за которого погиб ребенок, произошло в середине лета.

Женщина призналась, что пыталась вместе с матерью фигуранта связаться с семьей погибшего ребенка, правда, не уточнила, удалось ли это сделать. Также она опровергла сведения о том, что мужчина скрывался от следствия на территории другого региона.

Не пытался он скрыться. Он очень раскаивается, очень раскаивается, это же гибель ребенка. Пытались с родителями связаться сказала жена Мельникова

В суде защита просила перевести Мельникова под домашний арест. Адвокат утверждал, что мужчина частично признал вину, однако отрицает наличие алкоголя в крови. Но, по версии следствия, после трагедии водитель пытался сбежать: снял номера с катера и пробовал избавиться от следов алкоголя в организме.

Прокурор настаивал на продлении ареста, поскольку Мельникова уже штрафовали, кроме того он имеет иностранное гражданство и был ранее судим. В итоге суд оставил Мельникова в СИЗО до 5 мая 2027 года.