В Воронеже судоводитель, насмерть переехавший ребенка, пойдет под суд Судоводитель, насмерть переехавший ребенка в Воронеже, предстанет перед судом

Москва6 ноя Вести.В Воронеже перед судом предстанет судоводитель, который в нетрезвом виде насмерть сбил 12-летнего мальчика в водохранилище летом этого года. Об этом сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Мужчине вменяют нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, а также заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии.

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд г. Воронежа для рассмотрения по существу говорится в сообщении

По версии следствия, в июле нетрезвый 46-летний житель Воронежа на катере сбил 12-летнего мальчика вблизи пляжа санатория имени Горького. После этого фигурант оставил пострадавшего в опасном для жизни состоянии и скрылся с места происшествия. Несмотря на помощь медиков, ребенок скончался на берегу реки.