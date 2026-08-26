Мать пловца Свечникова не смогла получить в Стамбуле заключение о гибели сына

Турецкие эксперты уже год не могут назвать причину смерти пловца Свечникова Мать пловца Свечникова не смогла получить в Стамбуле заключение о гибели сына

Москва26 авг Вести.Турецкие судмедэксперты спустя год после гибели российского пловца Николая Свечникова не смогли назвать сроки подготовки отчета о причинах его смерти. Об этом РИА Новости рассказала мать спортсмена Галина Свечникова после поездки в Стамбул.

Мать пловца посетила Стамбул, чтобы лично получить информацию о результатах экспертизы.

Мне сообщили в Управлении судмедэкспертизы, что отчет еще готовится. Когда точно будет готов, они сказать не могут рассказала женщина

Поездка Галины Свечниковой совпала с летним перерывом в работе судебных органов и прокуратуры Турции. Ведомства вернутся к работе в сентябре.

Мать пловца Свечникова во время поездки также почтила память сына, опустив венок в воды Босфора.

29-летний кандидат в мастера спорта Николай Свечников 24 августа 2025 года участвовал в межконтинентальном заплыве через Босфор. Однако спортсмен до финиша так и не доплыл. Его исчезновение обнаружили лишь спустя несколько часов. Тело россиянина нашли в проливе в январе 2026 года. Спортсмена похоронили 31 января в подмосковном Одинцове.