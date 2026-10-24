Дело против президента Аргентины о мошенничестве с криптовалютой прекращено

Суд оправдал президента Аргентины по делу о скандале с криптовалютой Дело против президента Аргентины о мошенничестве с криптовалютой прекращено

Москва24 окт Вести.Суд Аргентины прекратил уголовное преследование президента страны Хавьера Милея по делу о предполагаемом мошенничестве с криптовалютой. Это следует из судебных документов.

Дело также закрыто в отношении сестры президента Карины Милей.

Прекратить производство по делу в отношении Хавьера Херардо Милея, Карины Элизабет Милей... поскольку в заявленных событиях отсутствует состав преступления сказано в постановлении судьи

В середине февраля 2025 года Милей разместил в соцсети X информацию о проекте с использованием одной из криптовалют, которая, по его словам, должна помочь финансировать малый бизнес и стартапы. Практически сразу цена этой криптовалюты резко выросла, однако через несколько часов Милей удалил свой пост, после чего стоимость криптоактива рухнула, а инвесторы потеряли большую часть своих денег.

Милей объяснил удаление сообщения тем, что не был достаточно хорошо осведомлен о деталях проекта. В результате разгорелся скандал, и против президента Аргентины было подано более ста исков, в том числе с обвинениями в мошенничестве и нарушении деловой этики.

Отклоняя иск, судья Марсело Мартинес де Джорджи отметил, что в ходе рассмотрения дела не был доказан преступный обман, имеющий отношение к уголовной ответственности.