Дочери Билла Гейтса Фиби грозит до 20 лет тюрьмы за махинации с помощью cookie

Дочери Билла Гейтса грозит до 20 лет тюрьмы Дочери Билла Гейтса Фиби грозит до 20 лет тюрьмы за махинации с помощью cookie

Москва13 авг Вести.Фиби Гейтс, дочери основателя компании Microsoft Билла Гейтса, грозит до 20 лет тюрьмы на фоне публикаций о том, что она была в курсе незаконного заработка своего стартапа Phia. Об этом утверждает американский юрист в сфере интеллектуальной собственности Ариэль Гивнер.

Phia – цифровой личный ассистент для покупок, который призван помогать в поиске скидок. Его разработчики получают процент от продажи с сайта, куда пользователь зашел с помощью этого приложения. Однако оно без ведома пользователя привязывало свои данные к любым покупкам, независимо от способа выхода пользователя на торговую площадку. Таким образом, создатели Phia получали комиссию даже за сделки, к которым их приложение не имело отношения, передавало Bloomberg в июле.

Соучредители Phia Фиби Гейтс и София Кианни настаивали на внедрении функций в программном обеспечении стартапа электронной коммерции, которые приписывают себе заслуги за продажи, которые он не обеспечивал, согласно внутренним коммуникациям и разбирающимся людям пишет издание

Тогда Phia утверждала, что это была программная ошибка, о которой стало известно только в день обращения журналистов в компанию.

Газета сообщала со ссылкой на источники и внутреннюю переписку, что дочь Гейтса и ее партнер, соосновательница стартапа в сфере электронной торговли София Кианни, в течение как минимум семи месяцев были в курсе использования подложных cookie.

После устранения ошибки среднесуточный доход компании упал с 80 тысяч долларов до 10-28 тысяч долларов. Внутренняя переписка сотрудников Phia, попавшая в руки Bloomberg, свидетельствует о том, что доля товаров, за которые компания получила комиссию незаконным способом, только за июнь составила 51%.