Москва20 ноя Вести.Глава администрации Славянского района Кубани Роман Синяговский не смог обжаловать свой арест по делу о получении многомиллионной взятки, апелляционная инстанция оставила меру пресечения без изменений. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Краснодарский краевой суд рассмотрел материалы по апелляционной жалобе на постановление Первомайского районного суда г. Краснодара, которым в отношении Романа Синяговского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… Суд апелляционной инстанции оставил обвиняемого под стражей. Срок меры - до 31.12.2026 года говорится в сообщении пресс-службы в мессенджере MAX

По версии следствия, в период с января 2018-го по март 2026 года Синяговский, возглавлявший район более 10 лет, получал незаконные вознаграждения от директора частной похоронной конторы. Предполагается, что деньги ему передавались через посредников, общий размер взятки – не менее 26 млн рублей.