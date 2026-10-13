Суд отклонил иск актрисы Аллы Клюки о разделе имущества с бывшем мужем Суд отклонил иск актрисы Аллы Клюки к экс-супругу режиссеру Владимиру Морозову

Москва13 окт Вести.Дорогомиловский районный суд Москвы отказался удовлетворить иск актрисы Аллы Клюки к бывшему мужу режиссеру Владимиру Морозову о разделе совместно нажитого имущества. Об этом сообщили в канале судов общей юрисдикции столицы в MAX.

Супруги были женаты более 20 лет, развелись в прошлом году. У них есть сын.

Решением Дорогомиловского районного суда города Москвы от 12 октября 2026 года отказано в удовлетворении иска Клюки Аллы Федоровны к Морозову Владимиру Алексеевичу о разделе совместно нажитого имущества отмечается в сообщении

Алла Клюка известна по сериалу "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант". Морозов также работал над ним.