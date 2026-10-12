Москва12 октВести.Российский актер Виталий Гогунский, известный по сериалу "Универ", выиграл суд у бывшей жены Ирины Маирко. Об этом пишет StarHit.
По данным издания, Пресненский суд Москвы отказал Ирине в иске к экс-супругу с требованием увеличить алименты на их несовершеннолетнюю дочь Милану Стар в восемь раз.
Бывшая супруга актера требовала повысить выплаты с 50 тысяч до 400 тысяч рублей в месяц. Защита Гогунского заявляла, что его финансовое положение за последние годы ухудшилосьцитирует собеседника StarHit
Суд изучил банковские выписки отца, документы из налоговой и расчеты расходов на ребенка. В итоге было принято решение оставить прежнюю сумму выплат.
Отмечается, что сторона Ирины планирует обжаловать решение.