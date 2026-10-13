Москва13 окт Вести.Актер Игорь Петренко закрыл задолженность по алиментам на сыновей перед своей бывшей супругой Екатериной Климовой, сообщает Газета.Ru со ссылкой на данные ФССП.

В октябре Петренко выплатил остатки долга по договору об алиментах. В сентябре за ним числилась сумма, превышающая 500 тысяч рублей отмечается в публикации

На данный момент в базе ФССП на Петренко открыто одно исполнительное производство от 2 октября по поводу исполнительского сбора.

Петренко не мог погасить долг по алиментам несколько лет. В какие-то моменты он достигал 10 миллионов рублей.

Климова и Петренко развелись в июле 2014 года после десяти лет брака. Сейчас оба их сына уже совершеннолетние.