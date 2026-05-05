На Камчатке женщина через суд доказала свою принадлежность к чукчам

Суд помог жительнице Камчатки получить право принадлежности к чукчам На Камчатке женщина через суд доказала свою принадлежность к чукчам

Москва5 мая Вести.На Камчатке женщина обратилась в суд с просьбой признать ее принадлежность к коренному малочисленному народу Российской Федерации "чукчи". Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Камчатского края.

В материалах суда говорится, что гражданка указала, что по линии отца имеет кровное родство с чукчами. Также она подчеркнула, что в своей семье она сохраняет национальную самоидентификацию, чувствует духовную связь с образом жизни чукчей.

В семье сохраняются культурные традиции, национальные костюмы, праздники, что позволяет ей осознавать свою принадлежность к определенной этнической общности говорится в сообщении

Елизовский районный суд принял решение официально признать принадлежность гражданки к этнической группе "чукчи".