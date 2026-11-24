Москва24 нояВести.Украинского командира, который отдавал приказы об обстреле Брянской области, заочно приговорили к 24 годам заключения. Об этом Следственный комитет РФ сообщает в MAX.
Уточняется, что Андрей Аникулаесей признан виновным в организации и руководстве террористическим актом на территории России.
Суд заочно приговорил его к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых 8 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима. Аникулаесей объявлен в розыскговорится в сообщении СК
Весной 2023 года командир отдавал подчиненным военнослужащим приказы о нанесении ударов по объектам в Брянской области. Два мирных жителя пострадали в результате этих атак.