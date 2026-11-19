Боевик ВФУ, обстреливавший дома с людьми в Курской области, осужден на 16 лет

Суд вынес приговор боевику ВФУ, обстрелявшему дома в Ольговке Курской области Боевик ВФУ, обстреливавший дома с людьми в Курской области, осужден на 16 лет

Москва19 ноя Вести.Военнослужащий 17-й отдельной танковой механизированной бригады Вооруженных формирований Украины Александр Терзи признан виновным в совершении теракта на территории Курской области и приговорен к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Суд приговорил Терзи к наказанию в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, осенью 2024 года вооруженный боевик, находясь возле села Ольговка Кореневского района, запугивал население и обстреливал жилые дома, в которых укрывались люди. Его задержали российские военные и передали следственным органам.