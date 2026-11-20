Суд заочно осудил украинского полковника по делу об обстреле Брянской области Украинского полковника заочно осудили за обстрелы Брянской области

Москва20 ноя Вести.Суд вынес заочный приговор командиру отряда специальных операций ВСУ полковнику Олегу Осыке по делу об обстреле Брянской области в 2023 году, он приговорен к 23 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Доказательства, собранные ГВСУ Следственного комитета РФ, признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора командиру отряда специальных операций отдельного центра специальных операций "Запад" сил специальных операций вооруженных сил Украины (войсковая часть А1788) полковнику Олегу Осыке. Он признан виновным в организации и руководстве террористическим актом на территории РФ говорится в сообщении

Установлено, что в феврале 2023 года Осыка отдавал приказы украинским военнослужащим об атаках на объекты, находящимся в Севском и Трубчевском районах Брянской области. В результате были ранены не менее трех человек.

Суд заочно приговорил Осыку к 23 годам лишения свободы, он объявлен в розыск.