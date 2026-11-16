Москва16 нояВести.СК завершил расследование уголовного дела в отношении командира подразделения ВФУ Константина Закроя по делу об обстреле Курской области в августе 2024 года. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении СКР.
Отмечается, что командиру артиллерийского дивизиона 44-й отдельной артиллерийской бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ подполковнику Константина Закрою заочно предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности путем организации и руководства совершением преступления.
По ходатайству следователя ГВСУ СК России судом Закрою заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в розыскговорится в сообщении
По версии следствия, в августе 2024 года Закрой отдавал подчиненным приказы об обстреле населенного пункта Коренево Курской области. В результате установлена гибель минимум одного человека.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.