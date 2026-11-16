Украинского военного будут заочно судить за обстрелы Курской области

Украинского подполковника будут заочно судить за обстрелы Курской области Украинского военного будут заочно судить за обстрелы Курской области

Москва16 ноя Вести.СК завершил расследование уголовного дела в отношении командира подразделения ВФУ Константина Закроя по делу об обстреле Курской области в августе 2024 года. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении СКР.

Отмечается, что командиру артиллерийского дивизиона 44-й отдельной артиллерийской бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ подполковнику Константина Закрою заочно предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности путем организации и руководства совершением преступления.

По ходатайству следователя ГВСУ СК России судом Закрою заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в розыск говорится в сообщении

По версии следствия, в августе 2024 года Закрой отдавал подчиненным приказы об обстреле населенного пункта Коренево Курской области. В результате установлена гибель минимум одного человека.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.