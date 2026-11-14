Москва14 ноя Вести.Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Михаилу Драпатому в России заочно предъявили обвинения в применении запрещенных методов ведения войны.

По данным РИА Новости, Драпатый обвиняется по ст. 356 ч. 1 УК РФ. По решению суда главком ВСУ заочно арестован. Санкции вменяемой Драпатому статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Уточняется, что заочно мера пресечения была избрана в октябре 2026 года.

Михаил Драпатый назначен главнокомандующим ВСУ в июле 2026 года: в этот день Зеленский объявил о смене главкома. Драпатый сменил на этом посту Александра Сырского.

По мнению военного корреспондента Александра Сладкова, Драпатый - лютый враг, мясник-инструктор, то есть нелюдь высшей категории. Экс-премьер Украины Николай Азаров назвал Драпатого стопроцентным нацистом, напомнив, что он участвовал в жестоком подавлении протестов в Мариуполе в 2014 году. Позже СК РФ заочно обвинил его в организации артиллерийских обстрелов населенных пунктов Донбасса в 2017 и 2019 годах. Их жертвами стали 154 мирных гражданина. В России Драпатый объявлен в розыск.