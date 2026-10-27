Осенью световой день в Москве сократится более чем на шесть часов

Световой день осенью в Москве сократится почти на шесть часов Осенью световой день в Москве сократится более чем на шесть часов

Москва27 окт Вести.В Москве световой день осенью сократится более чем на шесть часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного планетария.

Световой день в столице за три месяца осени сократится на 382 минуты, то есть на 6 часов 22 минуты говорится в публикации

Если в начале сентября продолжительность светового дня в Москве составляла 13 часов 52 минуты, то к последнему дню ноября она уменьшится до 7 часов 30 минут.

Ранее сообщалось, что световой день в Москве сократится более чем на 2 часа в ноябре.