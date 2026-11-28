Свидетели убийства 29-летней давности дали показания и помогли его раскрыть В Кемерово задержан обвиняемый в двойном убийстве 29-летней давности

Москва28 ноя Вести.Задержан мужчина, который обвиняется в убийстве двух молодых людей, совершенном 29 лет назад, сообщает СУ СК по Кемеровской области – Кузбассу в Telegram-канале.

Фигурант уголовное дела, возбужденного по статье "Убийство двух лиц, совершенное с целью сокрыть другое преступление", – ранее судимый 60-летний житель Ставропольского края.

В мае 1997 года во время совместного распития спиртного между фигурантом и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес им кухонным ножом множественные удары в область жизненно важных органов.

От полученных ранений молодые люди скончались. С целью скрыть следы преступления, злоумышленник вывез на мотоцикле их тела на свалку и спрятал там, а затем замыл в доме следы крови.

Тогда предварительное следствие по возбужденному уголовному делу результатов не дало, и оно было приостановлено.

Недавно в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники СК и главка МВД по региону повторно изучили материалы этого уголовного дела.

Были допрошены ранее не дававшие показания свидетели, что позволило установить и задержать … причастного к совершению преступления говорится в публикации

Фигуранта доставили в Кемерово для проведения следственных действий. Он заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается, проинформировали в Следкоме Кузбасса.