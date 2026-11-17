В Кемерово экс-милиционера арестовали за жестокое убийство бездомного в 1995-м Бывшего милиционера подозревают в жестоком убийстве бездомного в Кемерово

Москва17 ноя Вести.В Кемерово бывшего милиционера подозревают в убийстве бездомного с особой жестокостью, совершенном более 30 лет назад. Мужчина арестован. Об этом сообщает объединенный пресс-центр Кузбасса.

Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего сотрудника милиции, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью, сроком на два месяца говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

Преступление произошло в августе 1995 года в подвале одного из домов. По данным СУ СКР по региону, фигурант избил 58-летнего потерпевшего дубинкой, тот получил не менее 20 ударов по голове и скончался на месте. Мотивом послужила "внезапно возникшая неприязнь к ранее неизвестному".

Долгое время дело оставалось нераскрытым, спустя три десятка лет следствию удалось установить причастного благодаря современной дактилоскопической экспертизе, и 16 ноября 2026-го экс-силовика задержали.