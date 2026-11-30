Нарышкин: Россия не остановится ни перед чем, если почувствует фатальную угрозу

СВР: если угроза для России станет фатальной, она не остановится ни перед чем Нарышкин: Россия не остановится ни перед чем, если почувствует фатальную угрозу

Москва30 ноя Вести.Запад знает, насколько ответственно Россия относится к статусу ядерной державы. Но если угроза станет фатальной, Москва не остановится ни перед чем, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на телевизионной премьере документального фильма "Операция "Энормоз", показанного телеканалом "РЕН ТВ".

В западных столицах хорошо знают, насколько ответственно руководство России относится к статусу ядерной державы. Но если угроза для России станет фатальной, она не остановится ни перед чем. И об этом однозначно заявил президент России Владимир Владимирович Путин, сказав: "Зачем нам такой мир, когда в нем нет России?" отметил Нарышкин

Документальный фильм "Операция "Энормоз" создан при содействии СВР и посвящен вкладу советской разведки в создание Советским Союзом собственной атомной бомбы. В фильм вошли уникальные записи рассказов участников операции.

Между тем НАТО отрабатывает сценарии блокирования Калининградской области, однако ВС России смогут предотвратить любую агрессию.