Сына узника Освенцима не допускают в русский барак, где содержался его отец

Москва9 мая Вести.Сын узника концлагеря Освенцим Александра Федоровича Лебедева, носивший то же имя, рассказал РИА Новости, что администрация музея на протяжении многих лет отказывает ему в доступе в барак, где содержался его отец.

Лебедев-старший был одним из организаторов подпольного сопротивления советских военнопленных, целью которого была помощь больным и истощенным узникам, а также поиск способов спасти заключенных от уничтожения. После освобождения он написал книгу "Солдаты малой войны".

К сожалению, все мои попытки выйти на музей Освенцима не увенчались успехом. Причем это было еще в 1990-е. Они отвечали, что русский филиал барака закрыт на ремонт рассказал его сын

По его словам, в 1960-х годах в здании барака была организована фотовыставка, на которой, в частности, был представлен портрет его отца. Однако в последние годы, как отметил Лебедев, русский барак фактически закрыт для посетителей, и музей никого туда не пускает.

Совесткие войска освободили узников Освенцима 27 января 1945 года.

В 2025 году в музее бывшего концлагеря в Аушвиц-Биркенау закрыли российскую экспозицию. Российская сторона охарактеризовала это как продолжение попыток переписать историю.