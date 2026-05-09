Сын узника концлагеря Освенцим Александра Федоровича Лебедева, носивший то же имя, рассказал РИА Новости, что администрация музея на протяжении многих лет отказывает ему в доступе в барак, где содержался его отец.
Лебедев-старший был одним из организаторов подпольного сопротивления советских военнопленных, целью которого была помощь больным и истощенным узникам, а также поиск способов спасти заключенных от уничтожения. После освобождения он написал книгу "Солдаты малой войны".
К сожалению, все мои попытки выйти на музей Освенцима не увенчались успехом. Причем это было еще в 1990-е. Они отвечали, что русский филиал барака закрыт на ремонтрассказал его сын
По его словам, в 1960-х годах в здании барака была организована фотовыставка, на которой, в частности, был представлен портрет его отца. Однако в последние годы, как отметил Лебедев, русский барак фактически закрыт для посетителей, и музей никого туда не пускает.
Совесткие войска освободили узников Освенцима 27 января 1945 года.
В 2025 году в музее бывшего концлагеря в Аушвиц-Биркенау закрыли российскую экспозицию. Российская сторона охарактеризовала это как продолжение попыток переписать историю.